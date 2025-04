Arnaldi da sogno a Madrid, elimina Tiafoe e vola ai quarti

(Adnkronos) –

Matteo Arnaldi vola ai quarti dell’Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha battuto oggi, mercoledì 30 aprile, lo statunitense Frances Tiafoe, numero 17 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 7-5, in poco più di un’ora e trenta di gioco, negli ottavi di finale del Masters 1000. Arnaldi, 44esimo del ranking Atp, affronterà ora al prossimo turno uno tra il britannico Jack Draper, che ha passato il turno dopo il ritiro per infortunio di Matteo Berrettini, e l’americano Tommy Paul. Match subito in discesa per l’azzurro, che piazza due break consecutivi nel sesto e ottavo game del primo set, dimostrando maggiore lucidità rispetto all’avversario, e conquista così il parziale 6-3. Il secondo set scorre in equilibrio fino al settimo game, quando Arnaldi ruba il servizio ma subisce l’immediato controbreak di Tiafoe. Il game decisivo è l’undicesimo: Matteo trova un altro break e chiude il match 7-5. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)