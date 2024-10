Artigiano in Fiera, nuova edizione dal 30 novembre

(Adnkronos) – Torna dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 a Fieramilano Rho l’appuntamento con ‘Artigiano in Fiera’ e in vista dell’evento dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese è stata presentata la campagna delle nuova edizione. Realizzata per il terzo anno consecutivo in collaborazione con Ied – Istituto Europeo di Design, la campagna è già online su digital e sui canali social della kermesse e dalle prossime settimane, e fino all’8 dicembre, sulla stampa periodica, quotidiana nazionale e locale, su radio, tv e affissioni locali. Intrecciandosi con il tema scelto per l’edizione 2024 – ‘Essere Artigiano è una scelta di vita’ – la creatività vincitrice è frutto di un contest tra 15 giovani talenti di diversi corsi triennali e master di Ied Milano. L’illustrazione scelta, dal titolo ‘Creazione Congiunta’, è firmata dalla giovane graphic designer guatemalteca Mariana Porras, 23 anni, a Milano da circa 4 anni, e rappresenta diverse generazioni di artigiani riuniti in un laboratorio e accomunati dal valore della passione condivisa e trasmessa, della dedizione e della maestria al servizio della qualità. “Da sempre investiamo nelle nuove generazioni. Per questo anche per l’edizione 2024 continuiamo il percorso di collaborazione con Ied, sicuri di poter contare sui giovani talenti del design – ha commentato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa – L’artigianato come scelta di vita è il tema che abbiamo scelto quest’anno per ribadire il valore del lavoro artigianale vissuto come scelta creativa e consapevole, in un approccio integrato che unisce il rispetto per l’ambiente e le tradizioni locali, un forte senso di comunità, innovazione e progresso tecnologico. Il manifesto scelto incarna l’universo valoriale di Artigiano in Fiera, oggi più che mai impegnato nella sfida di valorizzare una nuova figura di artigiano”. Artigiano in Fiera si svolgerà all’interno di 8 padiglioni che ospiteranno circa 2.800 artigiani da 90 paesi oltre a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)