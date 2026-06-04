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Ascolti tv, 3 giugno: Lussemburgo-Italia vince la prima serata con il 21,7%

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(Adnkronos) –
L’amichevole Lussemburgo-Italia ha vinto la prima serata di ieri, 3 giugno, con il 21,7%. La partita in onda su Rai1 ha incollato allo schermo quasi 4 milioni di telespettatori. Su Canale 5, il film ‘Ticket to Paradise’ con George Clooney e Julia Roberts ha intrattenuto 2.053.000 telespettatori, pari al 14,7%. Su Rai3, ‘Chi l’ha Visto?’ ha totalizzato 1.477.000 telespettatori e il 10,2%. Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ ha radunato 1.251.000 telespettatori, pari al 7,7%.  

Su Italia 1, il film ‘Chiedimi se sono felice’ ha segnato 855.000 telespettatori e il 5,2%, mentre su Rai2 ‘Mare Fuori 6’ 726.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rete4, ‘Realpolitik’ ha ottenuto 506.000 telespettatori e il 4,4%. Sul Nove ‘Tutto suo padre…e anche un po’ sua madre’ ha raggiunto 405.000 telespettatori, pari al 3,3%. Infine, su Tv8 ‘Italia’s Got Talent – Best Of’ ha ottenuto 264.000 telespettatori e il 2,2%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.161.000 telespettatori pari al 26,8%. Su Rai1 ‘Affari tuoi’ non è andato in onda per lasciare spazio alla Nazionale di calcio. 

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