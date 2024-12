Ascolti tv, Don Matteo vince la prima serata. Belve chiude con un terzo posto

(Adnkronos) – ‘Don Matteo 14’ vince gli ascolti della prima serata di ieri, 17 dicembre. La fiction di Rai1 ha attirato 4.189.000 spettatori con uno share del 23% mentre Canale5 con la partita di Coppa Italia Juventus-Cagliari ha catturato l’attenzione di 3.522.000 spettatori, ottenendo uno share del 17.2%. Terzo posto per l’ultima puntata di ‘Belve’ che su Rai2 ha intrattenuto 1.909.000 spettatori, con uno share del 12.2%. Fuori dal podio troviamo La7 con ‘DiMartedì’ che ha interessato 1.486.000 spettatori, con uno share dell’8,6% mentre Italia 1 con ‘Il ragazzo e la tigre’ ha segnato 1.155.000 spettatori e il 5,9% di share. Seguono: Rai3 con ‘Amore Criminale’ (813.000 spettatori, 4,4% share); Rete4 con ‘È Sempre Cartabianca’ (617.000 spettatori, 4,4% di share); Tv8 con ‘Una corona per Natale’ (314.000 spettatori, 1,6% share) e Nove con ‘Con Air’ (288.000 spettatori, 1,6% share). In access prime time ‘Affari Tuoi’ su Rai1 si conferma leader 5.732.000 spettatori (26,8% share) mentre Canale5 con ‘Striscia la Notizia’ ha raccolto 3.200.000 spettatori (15,8% share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)