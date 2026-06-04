Atletica, oggi Golden Gala a Roma: da Jacobs a Battocletti, programma gare e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna il Golden Gala Pietro Mennea. Oggi, giovedì 4 giugno, allo stadio Olimpico di Roma arriva la quarta tappa della Diamond League 2026, l’unico appuntamento in Italia del massimo circuito mondiale di atletica. L’Italia sarà rappresentata – tra gli altri – da assi come Marcell Jacobs, Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti (saranno 18 gli azzurri impegnati). Tra campioni e stelle internazionali, ecco tutti gli orari delle gare e dove vederle in tv e streaming.

Ecco il programma delle gare:

19.10 Tiro del giavellotto (maschile)

19.15 Salto con l’asta (femminile)

19.48 Salto triplo (maschile)

21.04 400 ostacoli (femminile)

21.07 Salto in alto (maschile)

21.15 800 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League

21.27 Getto del peso (maschile)

21.28 100 ostacoli

21.35 Salto in lungo (maschile)

21.38 5000 metri (femminile)

22.04 110 ostacoli

22.15 400 metri (femminile)

22.27 200 metri (femminile)

22.37 1500 metri (femminile)

22.52 100 metri (maschile)

Ecco tutti gli atleti italiani impegnati oggi:

Tiro del giavellotto (maschile): Giovanni Frattini

Salto con l’asta (femminile): Elisa Molinarolo

Salto triplo (maschile): Andy Diaz

400 ostacoli (femminile): Alice Muraro, Ayomide Folorunso

Salto in alto (maschile): Matteo Sioli

800 metri (maschile): Francesco Pernici

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir

100 ostacoli: Giada Carmassi, Alessia Succo

Salto in lungo (maschile): Gabriele Chilà

5000 metri (femminile): Nadia Battocletti

400 metri (femminile): Anna Polinari

200 metri (femminile): Elisa Valensin

1500 metri (femminile): Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini

Tutte le gare del Golden Gala a Roma saranno visibili in diretta tv su Rai 2, dalle 21. Le competizioni saranno disponibili anche in streaming su Rai Play (dalle 20).

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)