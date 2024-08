Atp Cincinnati, Sinner avanti senza giocare. Alcaraz perde testa e partita – Video

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati senza giocare. L’azzurro, numero 1 del mondo, beneficia del ritiro dell’australiano Jordan Thompson, che dà forfait prima della sfida degli ottavi di finale. Sinner affronterà il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 6 e uno dei giocatori più in forma del circuito. Una settimana fa, l’altoatesino è stato sconfitto dal russo nei quarti di finale di Montreal. La sorpresa della giornata è rappresentata dalla sconfitta incassata da Carlos Alcaraz all’esordio. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, nel match valido per il secondo turno viene battuto dal francese Gael Monfils. Il veterano 37enne si impone per 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 contro l’iberico, che perde match e testa: Alcaraz si lascia andare a un raro momento di nervosismo spaccando una racchetta. “E’ stato il peggior match della mia carriera”, dirà alla fine dell’incontro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)