Atp Cincinnati, Sinner batte Zverev e vola in finale

(Adnkronos) – Il numero uno del mondo Jannik Sinner incontrerà Frances Tiafoe nella finale del Cincinnati Open dopo aver battuto Alexander Zverev. L’italiano e il tedesco si sono affrontati in tre ore e sette minuti di gioco, in una semifinale combattuta, con Sinner che alla fine ha prevalso per 7-6 (11-9), 5-7, 7-6 (7-4). Sinner diventa così il primo italiano a qualificarsi per la finale di Cincinnati. Disputerà la sua quinta finale del Masters 1000 in carriera, la seconda quest’anno dopo la vittoria a Miami. “Ci sono stati alcuni alti e bassi, che possono capitare, soprattutto quando si gioca per più di tre ore. È stato un buon match, credo per entrambi”, ha detto Sinner che nella finale affronterà Frances Tiafoe, dopo che l’americano ha rimontato da 2-5 nel terzo set per sconfiggere Holger Rune per 4-6, 6-1, 7-6 (7-4). “L’ultimo set è stato pazzesco. Alla fine c’era un po’ di vento e quindi abbiamo giocato sulle percentuali. Ma sì, sono stato davvero fortunato. Ho avuto un paio di palleggi a rete, ma ho anche lottato. Ho lottato duramente e mi sono messo in posizione”, ha detto dopo la partita Tiafoe che, dopo la vittoria, ha raggiunto il numero 20 della classifica ATP. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)