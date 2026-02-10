12.5 C
Atp Finals verso Mediaset, manca solo la firma

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Atp Finals di tennis verso Mediaset. Accordo quasi raggiunto sui diritti tv in chiaro per il torneo dei campioni tra la tv del Biscione e l’Associazione Tennisti Professionisti. Le trattative sono in stato avanzato, a quanto apprende l’Adnkronos, mancano solo le firme.  

Mediaset si avvierebbe a battere la Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, grazie ad una offerta maggiore, in linea con l’apprezzamento che il tennis ha conosciuto nel nostro Paese negli ultimi anni, grazie all’effetto Sinner. L’intero torneo continuerà ad essere trasmesso in Italia da Sky, mentre il pacchetto dei diritti in chiaro permette la possibilità di trasmettere una gara al giorno. Torino ha buone possibilità di restare sede della manifestazione anche oltre l’edizione di quest’anno già prevista nel capoluogo piemontese. L’evento clou dell’autunno tennistico internazionale resterà infatti in Italia fino al 2030. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

