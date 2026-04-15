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Champions League, oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting – Diretta

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(Adnkronos) – Caccia alle semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all’Allianz Arena, mentre l’Arsenal se la vedrà in casa con lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. I bavaresi ripartono dal 2-1 rifilato ai Blancos nell’andata del Bernabeu, mentre la squadra di Fabregas aveva battuto 1-0 i portoghesi in extremis. 

 

La vincente di Bayern Monaco-Real Madrid sfiderà il Paris Saint-Germain, quella di Arsenal-Sporting Lisbona troverà l’Atletico Madrid. 

 

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