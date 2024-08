Atp Montreal, Arnaldi cede a Rublev: russo in finale con Popyrin

(Adnkronos) – Un super Andrey Rublev sconfigge Matteo Arnaldi e vola in finale dell’Atp Montreal. Il russo ha resistito a una prolungata interruzione per pioggia e piegato l’azzurro in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. La pioggia ha ritardato il gioco di quasi due ore sul 6-4, 1-1. Una volta tornati in campo, Rublev ha vinto cinque degli ultimi sei giochi dell’incontro. “L’attesa è valsa la pena. Sono felice di essere nella mia prima finale canadese”, ha dichiarato Rublev dopo l’incontro. Nell’altra semifinale, Alexei Popyrin ha messo fine alla striscia di otto partite vinte da Sebastian Korda e ha conquistato il suo posto in finale con una vittoria per 7-6 (7-0), 6-3. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)