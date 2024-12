Atreju, l’8 dicembre torna la kermesse di Fratelli d’Italia: 378 gli ospiti

(Adnkronos) –

Si alza il sipario sulla festa di Atreju, l’annuale kermesse di Fratelli d’Italia. Partirà domenica 8 dicembre, si concluderà domenica 15 e sarà organizzata al Circo Massimo. La conclusione è affidata alla premier e leader di Fdi Giorgia Meloni, ma ci saranno gli interventi anche degli altri leader del centrodestra: il segretario leghista Matteo Salvini per esempio parlerà in video-collegamento, perché impegnato col congresso della Lega lombarda. In tutto gli ospiti saranno 378 e gli interventi oltre 500. A snocciolare le cifre, il responsabile nazionale organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, nel corso della conferenza stampa. Molti gli esponenti del governo ospiti della kermesse, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a quello delle Riforme Elisabetta Casellati, passando per il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti e per il neo-ministro per il Pnrr e gli Affari Ue Tommaso Foti. Il guardasigilli Carlo Nordio discuterà della riforma della giustizia con il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia. Non mancheranno, come da tradizione, esponenti dell’opposizione: nell’elenco degli ospiti figurano tra gli altri il leader del M5S Giuseppe Conte e quello di Azione, Carlo Calenda. Presente anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che sarà intervistato insieme all’ex premier ed ex segretario del Pd Enrico Letta venerdì 13. Fra gli ospiti della festa di Atreju, che si svolgerà al Circo Massimo dall’8 al 15 dicembre ci sarà il guardasigilli Carlo Nordio, che discuterà della riforma della giustizia con il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia. Lo hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma. Anche l’edizione 2024 vedrà la partecipazione di ospiti internazionali, dal presidente argentino Milei al premier libanese Mikati. “La nostra è una festa di parte ma non di partito, ci confronteremo con tutti, anche con chi ha idee molto diverse dalle nostre. Da sempre Atreju è il luogo del confronto”, ha spiegato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, aprendo la conferenza stampa al Circo Massimo. Per quanto riguarda i confronti, “il primo giorno ci sarà un dibattito curioso con alcuni uomini ‘poco allineati’: avremo Pietrangelo Buttafuoco, Paolo Bonolis, e il ritorno di Fausto Bertinotti. Nel massimo spirito di Atreju si confronteranno anime diverse, senza rete”, ha detto Donzelli. “Avremo alcuni ministri degli Interni europei. E verrà il premier del Libano. Saranno presenti tutti gli uomini di governo”, ha inoltre spiegato Donzelli. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)