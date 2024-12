Attacco Magdeburgo, “anti-Islam e simpatizzante di Afd”: chi è l’attentatore

(Adnkronos) – E’ un attivista anti-Islam e un simpatizzante di Afd il sospettato saudita dell’attentato di venerdì sera contro un mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui aveva condiviso contenuti pro-Israele sui social media in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Secondo il quotidiano, l’uomo gestiva un sito web e canali di social media in cui metteva in guardia contro l’Islam e discuteva dei diritti delle donne. Avrebbe inoltre mostrato sostegno al partito tedesco di estrema destra anti-immigrazione Afd. L’uomo, che Der Spiegel ha identificato in Taleb.A, è noto nella piccola comunità saudita in Germania come un attivista anti-Islam e per i diritti delle donne e spesso postava commenti sul suo sito e suo social in cui denunciava la persecuzione delle donne in Medio Oriente, scrive ancora il quotidiano americano. Pochi giorni prima dell’attentato, aveva accusato il governo tedesco di promuovere l’islamizzazione del Paese, accusando le autorità di censurarlo e di perseguitarlo per via delle sue opinioni critiche sull’Islam. E aveva avvertito i potenziali rifugiati di evitare la Germania per via della sua ‘tolleranza’ nei confronti dell’Islam radicale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)