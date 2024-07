Attentato Trump, capo Secret Service: “Ci siamo mossi rapidamente”

(Adnkronos) –

"Gli agenti del Secret Service si sono mossi velocemente, i nostri cecchini che hanno neutralizzato lo sparatore e i nostri agenti che hanno adottato misure protettive per assicurare la protezione dell'ex presidente Donald Trump". Così, nella sua prima dichiarazione ufficiale dopo il fallito attentato contro Donald Trump, Kimberly Cheatle, direttrice del Secret Service difende l'operato degli agenti a protezione del tycoon nel momento dell'attacco in Pennsylvania. "Il Secret Service ha la tremenda responsabilità di proteggere l'attuale e i precedenti leader della nostra democrazia – sottolinea – è una responsabilità che prendo incredibilmente sul serio e sono impegnata a portare a termine la mia missione". Quanto alla falla di ieri "il Secret Service sta lavorando con tutte le agenzie federali, statali e locali coinvolte per capire cosa sia successo, come sia successo e come si possa impedire che attacchi del genere possano di nuovo accadere", afferma Cheatle. "Noi comprendiamo l'importanza della revisione indipendente annunciata dal presidente Biden e ci parteciperemo a pieno, lavoreremo anche l'appropriato comitato del Congresso", aggiunge. Per quanto riguarda la sciurezza della convention repubblicana che si apre oggi a Milwaukee, "ho fiducia nel piano di sicurezza che il nostro coordinatore e i nostri partner hanno realizzato e che è stato aggiornato e rafforzato dopo l'attacco di sabato", afferma Cheatle ammettendo che l'attacco "ha comprensibilmente sollevato domande riguardo a possibili aggiornamenti o cambiamenti del piano di sicurezza per la convention repubblicana". "I piani di sicurezza sono stati realizzati per essere flessibili, man mano che procedono le convention – continua la dichiarazione – il Secret Service continuerà ad adattare le proprie operazioni per assicurare il più alto livello di sicurezza per i partecipanti, i volontari e la città di Milwaukee". Inoltre Cheatle ricorda che da sabato sono stati adottati "cambiamenti nella scorta del presidente Trump per garantire la sua protezione alla convention e nel resto della campagna".