Ballando con le stelle, Madonia a Domenica In: “Felice per Pellegrini, nessuno scontro”

(Adnkronos) –

Angelo Madonia a Domenica In rompe il silenzio sulla sua esclusione da Ballando con le stelle, che ieri ha chiuso i battenti con il trionfo di Bianca Guaccero e il secondo posto di Federica Pellegrini, concorrente che dopo la collaborazione con Madonia ha spiccato il volo con un altro maestro, Pasquale La Rocca. “Sono contento per il risultato che ha ottenuto Federica Pellegrini, mi sento partecipe. E per la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, uno storico allievo. Sono felice anche per lui”, dice Madonia. Il maestro, per 9 puntate partner di Pellegrini, è stato allontanato dopo uno screzio con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli, in un confronto in cui è stata citata anche Sonia Bruganelli, concorrente dello show e compagna del ballerino. “Io non ho parlato finora, è stata una forma di rispetto per il programma e per la persona che ho seguito per 9-10 settimane”, dice Madonia a Mara Venier. Anche sui social sono rimbalzati video che hanno mostrato un rapporto sfilacciato con Federica Pellegrini. “Certe frasi e certi momenti non vengono contestualizzati. Si taglia un filmato e sembra che io stia al telefono” con Bruganelli, “mentre magari sto selezionando la musica e sto collegando il telefono all’impianto. Io sono andato via con i 10, con il massimo dei voti. Se fossi stato distratto da altro, non ci sarebbero stati i 10”, dice Madonia. Decisivo, per il cartellino rosso, lo scontro verbale con Selvaggia Lucarelli. “Nella comunicazione che mi è arrivata, sulla fine del rapporto con la produzione di Ballando, io non mi sono comportato in modo coerente con le linee del programma in relazione alla giuria”, dice Madonia riavvolgendo il nastro e andando all’episodio chiave. “Con rispetto nei confronti del mio talent, Federica Pellegrini, ho chiesto che si parlasse del lavoro e del sacrificio fatto da Federica. Non mi piaceva affrontare altri argomenti che in quel momento non avevano nulla a che fare con il mio lavoro. Lo faccio da 30 anni con devozione: con o senza Sonia Bruganelli, io sono un professionista e sono il più titolato nel cast di Ballando con le stelle”, aggiunge: “Ho sclerato? Perché non si parlava del lavoro che da professionista stavo facendo lì. Sto lavorando, parliamo del mio lavoro. O no?”. “Con Federica Pellegrini non c’era stata nessuna discussione, non c’è stato nessuno scontro. le cose andavano sempre meglio. Non l’ho chiamata quando mi hanno licenziato? Io ho saputo del mio allontanamento da un comunicato Rai, nessuno mi ha chiamato per chiedere ‘come stai?’. Federica si aspettava una telefonata? Sicuramente accadrà. Io ho fatto il tifo per lei, il lavoro che ho fatto per 9 settimane è rimasto. Come si è chiuso il rapporto con la trasmissione? “Un lunedì sono stato convocato, la produzione mi ha parlato e mi ha dato più motivazioni sulla decisione. Io ho detto poche parole, ho accettato la decisione. Avrei potuto scegliere io il modo per comunicare la decisione che io non avevo preso. Per la prima volta in 20 anni sono stato licenziato, alle mie figlie ho detto che avevo completato il lavoro nel migliore dei modi e ero contento così”. C’è delusione? “Avevo già deciso che questa sarebbe stata la mia ultima stagione a Ballando con le stelle. Mi ha deluso il finale, non essere considerato per il lavoro che ho fatto. Il mio comportamento ha spazzato via anni di lavoro e sacrificio per Ballando con le stelle?”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)