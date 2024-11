Banana di Cattelan, il fruttivendolo che l’ha venduta: “Sei milioni di dollari? Incredibile”

(Adnkronos) – Il fruttivendolo Shah Alam mai si sarebbe immaginato che la sua banana sarebbe stata venduta a 6,2 milioni di dollari come opera d’arte. E che lui sarebbe stato intervistato dal New York Times. Mercoledì scorso nel suo banco della frutta di Manhattan sarebbe stata acquistata la banana, trasformata nell’opera d’arte ‘Comedian’ di Maurizio Cattelan e acquistata da Sotheby’s dall’imprenditore di criptovalute Justin Sun. Quando ad Alam è stato detto il prezzo di vendita, ha iniziato a piangere. “Sono un povero uomo” ha detto l’immigrato 74enne, originario del Bangladesh, al New York Times. “Non ho mai avuto così tanti soldi, io le vendo a 25 centesimi l’una. Assurdo, non ho mai visto così tanto denaro” ha detto il 74enne spiegando di lavorare per quattro giorni alla settimana con turni da 12 ore al banco della frutta. “Anche solo una piccola parte di quei soldi mi cambierebbe la vita” ha detto sconsolato, parlando al Nyt. L’opera è andata a ruba, mercoledì 20 novembre, nella sala vendite di Sotheby’s a Manhattan. Sette offerenti hanno cercato di aggiudicarsi il provocatorio lavoro ‘Comedian’ del 64enne artista padovano. L’offerta vincente è stata fatta dal vicepresidente di Sotheby’s per l’Asia, al telefono per conto di Justin Sun, collezionista cinese e fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. L’opera più famosa e discussa di Maurizio Cattelan, ‘Comedian’, una banana attaccata alla parete con il nastro adesivo, è stata venduta all’asta da Sotheby’s a New York per 6,2 milioni di dollari, comprese le commissioni. La casa d’aste aveva stimato la controversa installazione 1-1,5 milioni di dollari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)