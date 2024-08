Barca a fuoco al largo di Ostia, tutti salvi

(Adnkronos) – Una grossa imbarcazione ha preso fuoco oggi intorno alle 13.30 al largo di Ostia. Dalla spiaggia era visibile un’alta colonna di fumo. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera. Tutti gli occupanti dello yacht in fiamme sono stati tratti in salvo. Si tratta di undici persone, tra cui sei minori, che dopo il recupero sono stati portati al porto turistico di Ostia dalla motovedetta della Guardia di Finanza seguita dai mezzi della Capitaneria di Roma-Fiumicino. In seguito all’incendio divampato sull’imbarcazione di circa 23 metri, che era partita da Riva di Traiano, la Capitaneria ha disposto l’uscita dei mezzi locali dei servizi antinquinamento e antincendio che stanno continuando a operare. Gli occupanti della barca sono stati assistiti dall’Ufficio marittimo e dal personale del 118 che ha confermato il buono stato di salute delle persone salvate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)