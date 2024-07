“Basta pioggia, torni il sole”: l’ordinanza del sindaco di Coulences

(Adnkronos) – Il sindaco di Coulonces, un piccolo comune di 216 abitanti del dipartimento dell’Orne, in Normandia, ha emesso un’ordinanza anti-pioggia. “In considerazione del fatto che durante le vacanze ci deve essere il sole, che la quantità di pioggia ha raggiunto il suo limite nel nostro Comune”, e in tutta la parte nord della Francia, si prescrive “il bel tempo da metà luglio a ottobre, con temperature tra i 30 e i 35 gradi centigradi durante il giorno, non più di 20 la notte”. “Niente canicola”, sottolinea pensando ai più anziani. “Siamo un piccolo Comune, non vorrei perdere qualcuno”. Poi raccomanda “ai gestori delle parrocchie” di pregare per far tornare un clima più normale. L’ordinanza fa leva sull’articolo L. 2212-2 del codice degli enti locali che tratta degli “inconvenienti che superano i normali disagi della vita sociale”. “Dall’anno scorso non abbiamo avuto otto giorni di sole di seguito. È piuttosto strano quest’anno, incide sulla mente delle persone, che non sono inclini a fare festa”. “Quando piove e sei bloccato in casa, pensi a tante cose. Mi sono ricordato che qualche mese fa un sindaco ha emesso un’ordinanza contro il maltempo. Stamattina, visto che pioveva a dirotto, ho pensato che fosse il momento giusto per farlo. Almeno farà sorridere”, ha spiegato Daniel Marriere, citato da France 3. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)