Bergamo, crolla muro in uno scavo: operaio morto a Ponteranica

(Adnkronos) – Un operaio di 50 anni è morto mentre stava lavorando in uno scavo a seguito del crollo di un muro a Ponteranica, Bergamo. L’incidente è avvenuto attorno alle 11 in un cantiere in via Foppetta. L’uomo è rimasto sommerso nel crollo ed è stato constatato il decesso sul posto. A intervenire l’elisoccorso, un’ambulanza, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’Ats. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)