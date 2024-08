Biden e le dichiarazioni sul Venezuela, retromarcia della Casa Bianca

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto favorevole a nuove elezioni in Venezuela. Rispondendo ai giornalisti che a margine di una visita nella Contea di Prince George gli chiedevano se fosse favorevole a nuove elezioni in Venezuela, il presidente Usa ha risposto: “Sì lo sono”. La Casa Bianca ha poi rettificato le dichiarazioni del presidente che, a quanto pare, non aveva capito la domanda. Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha spiegato che Biden si riferiva alla necessità delle autorità venezuelane di chiarire i risultati. “È più che chiaro che Edmundo González Urrutia ha vinto la maggioranza dei voti. Chiediamo che la volontà del popolo sia rispettata e che si inizi a discutere di una transizione verso le norme democratiche”, ha dichiarato il portavoce Sean Savett su ‘X’. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)