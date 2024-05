(Adnkronos) – Blitz di Ultima generazione al ministero della Giustizia in via Arenula a Roma. Sei attivisti hanno imbrattato le colonne poste all'entrata del dicastero spruzzando con un estintore vernice nera. Sul posto gli agenti del Reparto Mobile, del commissariato Trevi, la Digos e la polizia scientifica. I sei sono stati portati in commissariato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)