Bologna, ragazzino aggredisce capotreno e gli fa saltare due denti

(Adnkronos) –

Un capotreno è stato aggredito da un ragazzo, dopo avergli chiesto di mostrare il biglietto di viaggio. E’ accaduto mentre il treno stava percorrendo la tratta ferroviaria regionale che collega Porretta e Pianoro in provincia di Bologna. Dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto ed aver perso due denti, l’uomo è stato soccorso dal personale del 118, presente alla stazione di Vergato, località in cui il treno si è fermato per permettere la medicazione. Nel frattempo l’aggressore, dai primi accertamenti un minorenne, si è dato alla fuga. I carabinieri hanno interrogato i viaggiatori, presenti sul convoglio Trenitalia-Tper, e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, presenti a bordo. Cancellati tre viaggi sulla linea tra Porretta e Pianoro con i treni impossibilitati a viaggiare per la presenza del convoglio nella stazione di Vergato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)