Bologna, rissa in via Piave: 17enne muore accoltellato. Fermato un ragazzino

(Adnkronos) – Lite con coltello tra adolescenti a Bologna. Durante la rissa, avvenuta ieri sera in via Piave, uno dei coinvolti ha accoltellato due 17enni. Uno dei due feriti, particolarmente grave, è stato trasportato immediatamente in ospedale, ma è deceduto poco dopo per le lesioni riportate. L’altro ragazzo è stato invece dimesso con prognosi di dieci giorni. Sul posto, intorno alle ore 22.30, le volanti della Polizia di Stato. A seguito degli accertamenti svolti, gli agenti hanno individuato e fermavano un minore, la cui posizione è attualmente al vaglio dell’ autorità giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)