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“Bonolis e Bruganelli in buoni rapporti per soldi”, l’accusa e la replica del conduttore

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continua a far parlare. Il loro matrimonio, durato oltre 25 anni, ha dato alla luce tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nel 2023 la coppia ha annunciato ufficialmente la fine della relazione, dopo mesi di indiscrezioni.  

Ma nonostante la separazione, il rapporto tra i due rimane resta sereno e la collaborazione professionale prosegue. Bruganelli ha intrapreso una nuova relazione al fianco di Angelo Madonia e, in diverse occasioni, ha parlato del legame che continua ad unirla all’ex marito. Bonolis, invece, rimane riservato e preferisce non parlare pubblicamente della sua famiglia. 

Proprio per questo il conduttore ha reagito cdopo aver letto un titolo giornalistico in cui si faceva riferimento agli interessi economici della coppia, e ai ricavi aumentati dopo la separazione: “Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i loro rapporti post separazione fanno bene ai loro business”, si legge.  

Una frase alla quale il diretto interessato ha risposto attraverso i propri canali social: “Credo fondamentalmente che faccia bene ai nostri figli”, ha scritto Bonolis, sottolineando come nonostante la separazione l’amore per i figli e la famiglia non è mai svanito.  

 

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