36.3 C
Firenze
martedì 4 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Europei fondo, Wellbrock oro nei 10 km, poi Betlehem e Klemet, Paltrinieri 4°

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Si ferma ai piedi del podio la rimonta finale di Gregorio Paltrinieri che chiude quarto nella 10 km agli Europei di nuoto di fondo nella Senna. L’oro va al tedesco Florian Wellbrock, argento all’ungherese David Betlehem e bronzo al tedesco Oliver Klemet.  

Il campione tedesco Florian Wellbrock conquista quindi il titolo europeo grazie ad una rimonta decisiva nell’ultimo giro dopo essere sembrato in difficoltà sul forcing di David Betlehem, e chiude in 1h55’18″3 davanti all’ungherese (1h55’20″5) e al connazionale Oliver Klemet (1h55’24″8). Quarto Gregorio Paltrinieri in 1h55’34″8, in recupero dall’ottava posizione.  

Quinto Marcello Guidi in 1h55’36″7, settimo Andrea Filadelli in 1h55’46″8. Alle 14:30 scatta la dieci chilometri femminile con il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton pronte a difendere i colori azzurri nelle acque della Senna. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.3 ° C
36.5 °
34.8 °
37 %
1.8kmh
0 %
Mar
36 °
Mer
37 °
Gio
40 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1390)ultimora (880)Video Adnkronos (239)Tecnologia (76)salute (58)sport (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati