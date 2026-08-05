‘Ballando’, impazza il toto-cast: Alberto Matano e Barbara D’Urso verso la giuria

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Milly Carlucci si prepara al varo di una edizione di ‘Ballando con le Stelle’, il cui il tasso di innovazione sarà decisamente più alto delle ultime stagioni. Il passaggio a Mediaset di Selvaggia Lucarelli ha indotto la conduttrice ad un ripensamento della giuria che va oltre la mera sostituzione della giurata uscente. Secondo rumors sempre più insistenti il ricambio riguarderebbe due poltrone da giudice: oltre a Selvaggia, dovrebbe lasciare le ‘palette’ per il voto anche Fabio Canino. E a loro posto, sarebbero in arrivo Barbara D’Urso, già protagonista da concorrente l’anno scorso, e Alberto Matano, il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ che da diverse stagioni ricopriva per ‘Ballando’ il ruolo di giudice da bordocampo, con il potere di assegnare un ‘tesoretto’ in grado di influenzare la gara, anche confutando le scelte della giuria. Confermatissimi nella giuria, invece, saranno la presidente Carolyn Smith e i due decani Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Nel caso in cui Matano accettasse il passaggio in giuria, si aprirebbe anche la successione per il ruolo di giudice a bordo campo, dove non è escluso che venga introdotta una staffetta tra personaggi diversi. Tra i nomi più gettonati circolati in questi giorni per il giudice ‘a latere’ che assegna il ‘tesoretto’, c’è quello dell’agente televisivo Lucio Presta, che vanta un passato da ballerino e che tra fine anni ’70 e inizi anni ’80 ha ballato negli show di personaggi del calibro di Raffaella Carrà, Heather Parisi e Renato Zero.

Sul fronte dei concorrenti, ieri Milly Carlucci ha annunciato sull’account Instagram del programma che “il cast è chiuso”: “Tra poco sveliamo i nomi di tutti i maestri e di tutti i protagonisti di questa edizione. Poi ci sarà l’annuncio finale della giuria”, ha detto Milly in un video. E le parole della conduttrice hanno dato nuovo slancio alle indiscrezioni, che già tengono banco da diverse settimane, tra ipotesi più o meno credibili.

I nomi più ricorrenti e accreditati sono quelli di: Aurora Ramazzotti, la figlia d’arte di Eros e Michelle Hunziker; Noemi Bocchi, compagna dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti; l’attrice di origini ucraine Anna Safroncik; l’ex calciatore Alessandro Matri (che scenderebbe in pista due anni dopo la moglie, Federica Nargi); l’attore e modello siciliano Simone Susinna; l’ex ‘prete influencer’ Alberto Ravagnani che ha deciso di lasciare il sacerdozio. Un discorso a parte merita il nome di Fabio Canino, fino alla scorsa edizione giurato del programma, che Milly avrebbe invitato a cimentarsi nella gara. Un concorrente della ‘famiglia’ del programma, come è stato l’anno scorso per Paolo Belli. E proprio intorno a Belli aleggia un’altra incognita che riguarda la definizione del cast. Dopo la partentesi da concorrente, il conduttore-cantante dovrebbe tornare nel suo ruolo di spalla di Milly nella diretta del programma. Ma la cancellazione di tutti i suoi impegni professionali dopo il tragico incidente in bicicletta in cui ha perso la vita il 14 luglio scorso un uomo di 41 anni, ha generato dubbi sulla sua presenza nello show di Rai1.

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