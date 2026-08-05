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Bimbo morto a Napoli, accordo tra Monaldi e famiglia per risarcimento. La mamma: “Nessuna cifra ci ridarà Domenico, ora il processo penale”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – C’è l’accordo per il risarcimento tra l’Azienda dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. A confermarlo all’Adnkronos è il legale della famiglia del piccolo, l’avvocato Francesco Petruzzi. “Abbiamo raggiunto l’accordo con una cifra congrua e soddisfacente” commenta l’avvocato che per motivi di riservatezza non può divulgare la cifra. La firma dell’accordo avverrà a settembre.  

“Siamo molto soddisfatti perché abbiamo definito l’accordo col Monaldi, quindi non andremo a un processo civile con loro e ora possiamo finalmente pensare al processo penale che è quello che interessa realmente a me e mio marito”, commenta all’Adnkronos Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico. “Non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci il nostro Domenico – sottolinea – Volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale. Anche Domenico lo sta aspettando e manca poco”. Sul sentimento che prova nei confronti dei medici, la mamma di Domenico aggiunge: “Ve lo dirò quando saremo a processo e li guarderò negli occhi. Devo dire la verità, la rabbia adesso è molto più forte del dolore”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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