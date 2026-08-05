Moby sponsor tecnico concerto ‘Jova Summer Party’ a Olbia, all’insegna della mobilità sostenibile

(Adnkronos) – Da sempre Jovanotti è impegnato per la mobilità sostenibile e lo sarà anche nel ‘Jova Summer Party 2026’ che lo vedrà arrivare ai concerti in bicicletta, percorrendo ciclovie e strade secondarie. E da sempre Moby è impegnata in prima fila nella mobilità sostenibile, con le sue navi, che sono il mezzo di trasporto più ecologicamente sostenibile del Mediterraneo e che permette di limitare le emissioni.È stato quindi quasi naturale che queste esperienze si incontrassero e, per l’esordio, il 7 agosto, alla Olbia Arena, il ‘Jova Summer Party 2026’ ha scelto anche un partner che ha rivoluzionato la mobilità fra l’Italia continentale e l’isola, in primis con Moby Legacy e Moby Fantasy, i due traghetti più grandi e “green” del Mediterraneo, in servizio tutto l’anno fra Olbia e Livorno.

Moby infatti sarà sponsor tecnico della tappa di Olbia e porterà in Sardegna tutto il contingente di personale, mezzi e merci indispensabile per la produzione e la realizzazione dell’evento. In questo modo Moby rinforza ulteriormente la sua vicinanza storica alla musica a Olbia, come avviene ad esempio per i grandi concerti di Capodanno, portando nella splendida capitale del Nord Sardegna turisti in partenza dai porti di Genova, Livorno e Civitavecchia.

La parola d’ordine del concerto dell’estate è quindi una sola: “Il Jova Summer Party viaggia con Moby. Raggiungi anche tu Olbia viaggiando alla grandissima. La Sardegna è a portata di Moby”.

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