30.2 C
Firenze
mercoledì 5 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

No a cani e gatti su balconi, scantinati, terrazze e cortili: la nuova legge in Spagna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ ufficiale: entra in vigore in Spagna la legge che vieta di tenere cani e gatti in modo abituale su balconi, scantinati, terrazze e cortili. Questa normativa mira a garantire la sicurezza degli oltre 15 milioni di animali da compagnia registrati nel Paese, imponendo condizioni minime di vivibilità e una sorveglianza costante per evitare situazioni di vulnerabilità. 

La Ley de Bienestar Animal pone un’attenzione particolare al tempo che gli animali trascorrono senza diretta supervisione umana. Di norma, nessun animale da compagnia può rimanere da solo per più di tre giorni consecutivi. Tuttavia, nel caso specifico dei cani, il limite è molto più restrittivo: non possono trascorrere più di ventiquattro ore consecutive da soli. La logica alla base di questa decisione risponde alla necessità di prevenire la sofferenza psicologica e fisica derivante dall’isolamento prolungato, garantendo che un responsabile verifichi quotidianamente lo stato di salute e l’ambiente in cui vive l’animale si legge su losandes.com.ar.  

Questa restrizione si estende anche ai veicoli, dove la sicurezza e la salute degli animali domestici sono spesso compromesse dalle condizioni ambientali. Tale comportamento è classificato come infrazione grave poiché comporta un danno o una sofferenza per l’animale.  

Chi trasgredisce questa legge rischia multe che vanno da 10.001 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, in cui l’incolumità dell’animale sia gravemente compromessa, le sanzioni possono arrivare fino a 200.000 euro.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.2 ° C
31.6 °
29.3 °
51 %
0.5kmh
5 %
Mer
38 °
Gio
37 °
Ven
39 °
Sab
40 °
Dom
42 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1295)ultimora (876)Video Adnkronos (159)Tecnologia (72)salute (58)sport (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati