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Trapani, l’ass. Genco all’inaugurazione dell’area di sport Illumina: “Da zona trascurata a spazio aggregativo per famiglie’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Una zona difficile e trascurata per tanti decenni, trasformata grazie all’intervento e al finanziamento di Sport e Salute. Un’area che sarà nuovamente vissuta dai ragazzi del quartiere, dai loro genitori e nonni, uno spazio di aggregazione e comunità”. Lo dice Andrea Genco, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Trapani, che ha partecipato all’inaugurazione dell’area di sport Illumina nei pressi di via del Cipresso, a Trapani, il progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero per lo Sport e i Giovani che sta trasformando spazi urbani in luoghi di incontro, crescita e opportunità per i giovani.  

“Stiamo intervenendo per aprire altre infrastrutture sportive in alcuni quartieri di Trapani, e abbiamo altri progetti in cantiere in collaborazione con le associazioni del territorio. Adesso, ci aspettiamo che a popolare quest’area ricreativa e di sport non ci siano soltanto gli abitanti del quartiere, ma anche i residenti in altre zone della città. Oggi assistiamo a una bella pagina di sport e aggregazione – conclude l’assessore – con la presenza di tantissime associazioni sportive che già fanno un ottimo lavoro sul territorio, anche in termini di recupero sociale ed educativa per giovani”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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