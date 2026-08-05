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Illumina a Trapani, Maniscalco: “Lo sport è fratellanza e oggi inviamo questo messaggio”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Lo sport è il messaggio forte che stiamo inviando, e lo stiamo facendo adesso, proprio mentre parlo, con la presenza di tanti ragazzini che giocano. Questo significa che c’è unione, fratellanza e rispetto nel nome dello sport”. Così Stefano Maniscalco, ex campione del mondo di karate, testimonial all’inaugurazione dell’area di Sport Illumina, progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, aperta oggi a Trapani  

“Ciò che ho sempre detto, quando organizzo stage in giro per l’Italia con Sport e Salute, è che stiamo cercando di portare i valori dello sport. Oggi, è lo stesso messaggio che rivolgiamo a questi ragazzi, qui nella periferia di Trapani, che hanno bisogno di allenarsi. e in questo spazio lo possono fare gratis ogni giorno, a qualunque ora – continua il campione siciliano di karate – Di queste iniziative ce ne dovranno essere tante. Sport e Salute ha provveduto a realizzare questo sogno, ci saranno tanti parchi illumina in tutta Italia. Oggi siamo arrivati anche qui al Sud per inaugurare questo bellissima area sportiva, dove ci saranno tante iniziative e dove vedremo tanti campioni che porteranno la propria esperienza”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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