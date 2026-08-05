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Juventus-Chelsea, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Juve torna in campo in amichevole. Dopo l’amichevole vinta con il Nizza, i bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Oggi, mercoledì 5 agosto, si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e i nuovi arrivi (Kolo Muani su tutti) in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Juve-Chelsea, in campo alle 13:30 ora italiana: 

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Miretti, Boga; Milik. All. Spalletti. 

CHELSEA (4-2-3-1): Sharman-Lowe; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Essugo, Lavia; Estevao, Palmer, Gittens; Joao Pedro. All. Xabi Alonso  

La partita tra Juve e Chelsea sarà visibile su Dazn e Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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