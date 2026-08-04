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Alcaraz, stop per infortunio si allunga: non giocherà torneo di Cincinnati

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si ritira dall’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, numero 2 del tennis mondiale, non parteciperà al torneo in programma in Ohio dall’8 al 23 agosto. Un anno fa il 23enne fuoriclasse di Murcia conquistò il titolo nel Cincinnati Open beneficiando del ritiro di Jannik Sinner in finale. L’azzurro, numero 1 Atp, dopo il trionfo a Wimbledon rientrerà nel circuito proprio a Cincy. 

Gli organizzatori del torneo di Cincinnati menzionano espressamente “un infortunio al polso” per motivare il forfait dello spagnolo. “Sappiamo che Carlos sta facendo tutto per tornare a giocare il prima possibile”, le parole di Bob Moran, direttore dell’evento. “Gli auguriamo buona fortuna con il recupero e speriamo di accoglierlo a Cincinnati in futuro”. 

Alcaraz è fermo da aprile per un problema al polso destro. Il fuoriclasse ha saltato il Roland Garros e Wimbledon. Negli ultimi giorni l’iberico aveva aumentato l’intensità degli allenamenti in vista di un imminente ritorno in campo per l’estate sul cemento americano. Lo stop, invece, si allunga. L’obiettivo di Alcaraz, a questo punto, diventano gli US Open, ultimo Slam stagionale in programma a New York dal 30 agosto.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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