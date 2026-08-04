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Roma, incendio a Tor di Valle: chiuso tratto della via del Mare verso Ostia. Deviazioni e lunghe code

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(Adnkronos) – Non è ancora stato riaperto il tratto della via del Mare verso Ostia, dopo l’incendio di oggi, martedì 4 agosto, alle 15 in via dell’Ippica nell’area di Tor di Valle. In fiamme sterpaglie e diversi materiali. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare il rogo, ma restano le deviazioni del traffico. La via del Mare è chiusa all’altezza di viale Marconi. Migliaia di automobilisti, alle 19, costretti a imboccare l’Ostiense in uscita da Roma per tornare sulla via del Mare, poi, all’altezza del Grande Raccordo Anulare e proseguire verso Ostia. 

cronaca

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