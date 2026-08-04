30 C
Firenze
martedì 4 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pellacani da record, quarto oro nei tuffi agli Europei di Parigi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Chiara Pellacani vince il quarto oro agli Europei di Parigi 2026 e firma un’impresa mai riuscita prima nella stessa edizione dei campionati continentali. L’azzurra domina la finale del trampolino dei tre metri. È perfetta: e 358.05 punti ha un vantaggio di 39.35 punti sulla britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo alla russa Nadezhda Trifonova con 312.40 punti. 

Dai tuffi arriva per l’Italia anche un’altra medaglia in una giornata eccezionale. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano l’argento d’argento nella piattaforma 10 metri sincro. I due atleti romani, di 18 e 17 anni, chiudono in seconda posizione con un totale di 416.46 punti. Oro a Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, con 443.82 punti. Il bronzo va all’Ucraina di Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda (con 406.05 punti).  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
30 ° C
30.6 °
28.7 °
42 %
0.5kmh
100 %
Mar
30 °
Mer
37 °
Gio
39 °
Ven
39 °
Sab
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1448)ultimora (921)Video Adnkronos (242)Tecnologia (78)sport (60)salute (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati