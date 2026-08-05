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Trump in California, uomo armato arrestato prima dell’arrivo del presidente

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Poche ore prima della partecipazione del presidente Donald Trump ad una raccolta fondi martedì sera nel suo circolo di golf di Rancho Palos Verdes, in California, le autorità hanno annunciato l’arresto effettuato domenica di un individuo armato che si aggirava nell’area. E’ quanto si legge sul Los Angeles Times. Gli agenti della contea sono intervenuti intorno alle 15:30 di domenica, dopo che agenti federali avevano notato un uomo sospetto intento a scattare fotografie e a monitorare le attività di pianificazione della sicurezza. 

Gli agenti hanno fermato l’uomo, identificato come Jeanine John Taele, 38 anni, di Downey. Hanno trovato un caricatore pieno nella tasca dei pantaloni e una pistola carica con munizioni nella sua auto, parcheggiata nel piazzale del Trump National Golf Club. Hanno inoltre appurato che l’uomo era sotto indagine per rapina da parte del dipartimento di polizia di El Segundo. 

Taele è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma da fuoco e possesso di munizioni. Lunedì, polizia e Fbi hanno perquisito la sua abitazione a Downey e hanno trovato altre armi. Gli investigatori hanno trovato diversi taccuini contenenti “dichiarazioni preoccupanti” e due dispositivi di segnalazione radio. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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