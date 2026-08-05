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Due bambine azzannate da un cane randagio a Bari: una è in rianimazione

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(Adnkronos) – Due bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noicattaro, in provincia di Bari. E’ accaduto verso le 23. Una delle due, sei anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. L’animale avrebbe aggredito un gruppo di bambini.  

La piccola ha riportato ferite lacerocontuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Nella mattinata di oggi le ferite saranno trattate dagli specialisti della chirurgia plastica. La bambina resta sotto osservazione e viene costantemente monitorata dall’équipe sanitaria.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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