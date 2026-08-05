Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: tregua solo al Nord tra il 9 e il 10 agosto

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Caldo record sull’Italia, l’afa non dà tregua e le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del Centro-Sud. E la domanda è sempre la stessa: quando finisce?

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ci conferma che la risposta non è semplice e dipende dalla sfida tra i due grandi “protagonisti” dell’Estate di quest’anno. Da una parte abbiamo il temibile anticiclone africano, che in questa Estate 2026 finge di ritirarsi verso sud per poi rimanere prepotentemente ancorato sull’Italia. Dall’altra parte ci sono le ondulazioni atlantiche, ovvero delle correnti cariche di aria più fresca e instabile che, viaggiando a nord delle Alpi, cercano di scalfire questo muro di calore.

Dall’incrocio di queste due variabili nasce il verdetto per i prossimi giorni, che potrebbe spaccare l’Italia in due. Al Centro-Sud il caldo resterà intenso almeno fino a Ferragosto, con temperature elevate e condizioni di afa persistente. Un graduale calo termico potrebbe arrivare soltanto dal 17-18 agosto.

Situazione diversa al Nord, dove tra domenica 9 e lunedì 10 agosto è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata, della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all’espansione dell’anticiclone africano.

Prima del possibile break, il caldo raggiungerà il suo apice. Tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto è previsto il massimo disagio a causa dell’aumento dell’umidità, che renderà l’afa particolarmente intensa sia di giorno sia durante la notte.

In sintesi: salvo brevi eccezioni locali al Nord, molto probabilmente dovremo soffrire tutti almeno fino a Ferragosto.

Tutto questo calore e questa umidità si tradurranno anche in improvvisi “temporali di calore”, che oltre a colpire i rilievi potrebbero interessare persino le nostre Isole Maggiori.

A questo punto viene spontanea un’ultima domanda: dopo la tanto sospirata pausa post-Ferragosto, si intravede già una quinta ondata di calore? Al momento i modelli matematici dicono di no. Tuttavia, vista l’ostinazione e la cattiveria dell’anticiclone africano di quest’anno, la prudenza non è mai troppa: meglio non abbassare la guardia.

NEL DETTAGLIO



Mercoledì 5. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo; temporali in Appennino e in Sardegna.

Giovedì 6. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo; temporali in Appennino e Isole Maggiori.

Venerdì 7. Al Nord: soleggiato e caldo, instabilità in aumento sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Tendenza: anticiclone sempre protagonista ad oltranza, possibile leggera flessione delle temperature al Nord con temporali tra domenica 9 e lunedì 10 agosto.

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