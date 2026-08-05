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Ascolti martedì 4 agosto, ‘Volevo un figlio maschio’ su Canale5 vince in prime time

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – ‘Volevo un figlio maschio’ su Canale5 domina il prime time televisivo di ieri, martedì 4 agosto, con 2.264.000 spettatori e il 20,58% di share. Al secondo posto ‘Un matrimonio di troppo’ su Rai1, che raccoglie 1.094.000 spettatori pari al 9,5%. In terza posizione gli Europei di Nuoto con i tuffi (e l’oro di Chiara Pellacani) su Rai2, che totalizzano 999.000 spettatori con il 6,87%. 

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Yoga Radio Estate’ su Italia1 (725.000 spettatori, share 7,3%), ‘In Onda – Prima Serata’ su La7 (682.000 spettatori, 5,1%), ‘Il coraggio di essere Franco’ su Rai3 (641.000 spettatori, 4,8%), ‘Le grandi domande di Freedom’ su Rete4 (435.000 spettatori, 4,2%), ‘Quantum of Solace’ su Tv8 (341.000 spettatori, 2,9%), ‘Save the Dating – Amori in corso’ e ‘L’amore non dorme mai’ sul Nove (rispettivamente, 344.000 spettatori, share 2,9%, e 224.000 spettatori, share 2,8%). 

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