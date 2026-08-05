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Carrara, operaio di 44 anni muore schiacciato da lastre di marmo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno della ditta Santucci, azienda del settore lapideo di Carrara. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre durante le attività all’interno dello stabilimento. L’allarme è scattato poco dopo le 8, facendo intervenire immediatamente il personale sanitario del 118. 

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per il lavoratore non è stato possibile fare nulla. 

Nell’area dell’infortunio sono intervenuti anche gli operatori del Pisll (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro), incaricati di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le verifiche proseguiranno per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia e accertare eventuali responsabilità nel rispetto delle procedure di sicurezza previste nei luoghi di lavoro. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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