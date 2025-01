Borghi, ‘autogol’ social: tweet su Conte, ma è l’allenatore del Napoli

(Adnkronos) –

Equivoco social per Claudio Borghi. Il senatore della Lega ha pubblicato un post su X facendo riferimento al Movimento 5 Stelle e al suo leader, ma ha sbagliato… Conte. Borghi ha infatti condiviso la notizia del discorso, al megafono, tenuto dal tecnico del Napoli Antonio Conte ai tifosi azzurri accorsi in massa ieri all’aeroporto di Capodichino per celebrare il successo contro l’Atalanta. Il senatore, però, ha pensato che l’articolo facesse riferimento a Giuseppe Conte, leader del M5S ed ex presidente del Consiglio. “Io quando penso che la volta che c’era l’occasione d’oro di fare un governo rivoluzionario i 5 Stelle come Premier ci portarono costui”, ha scritto il senatore, per poi correggersi, qualche minuto dopo: “Aggiunta, magari ci avessero portato questo Conte qui, purtroppo ci portarono giuseppi”. E ammettere l’errore: ” Scusate, dalla foto pensavo fosse Giuseppi”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)