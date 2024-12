Bove, Bassetti contro il “solito sciacallaggio no vax”

(Adnkronos) – Matteo Bassetti contro “il solito sciacallaggio” no vax che si è scatenato dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Il 22enne centrocampista della Fiorentina si è accasciato durante il match con l’Inter ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Careggi. “I migliori auguri a Edoardo Bove che ha avuto un malore durante una partita di calcio. Sapete qual è l’aspetto più triste della vicenda? Lo sciacallaggio, l’ignoranza, la cattiveria e la stupidità del mondo no-vax che, come sempre negli ultimi 4 anni, ha sproloquiato sulle colpe del vaccino. Sempre più in basso”, scrive su X Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, segnalando le speculazioni e i commenti comparsi sui social dopo i drammatici momenti vissuti ieri durante il primo tempo della partita. Il malore del calciatore viola è diventato in rete lo spunto per rinnovare attacchi e accuse verso la vaccinazione che, a detta di utenti social no-vax, è “il più grande crimine contro l’umanità che sia mai stato perpetrato in tempo di pace”. Per altri il fatto che ci siano “eventi sospesi per malore sia in campo che sugli spalti” è “la nuova normalità nell’era post vaccinale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)