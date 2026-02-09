10.5 C
Box office, Muccino ancora in testa con ‘Le cose non dette’

(Adnkronos) – Gabriele Muccino ancora in testa al box office. Per il secondo weekend consecutivo ‘Le cose non dette’ guida la classifica Cinetel degli incassi, con 1.701.942 euro dal 5 all’8 febbraio e complessivi 4.411.615 euro. Nell’ultimo fine settimana il botteghino è stato di 8.988.775 euro, per un +35% rispetto al 6 – 9 febbraio del 2025 e un pareggio rispetto allo scorso weekend. A completare il podio due new entry: seconda è la commedia gialla ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’ di Eros Puglielli con 1.490.655 euro (1.530.863 con le anteprime), terza quella di e con Antonio Albanese, ‘Lavoreremo da grandi’, con 783.062 euro. 

Quarta posizione per il documentario sulla Kpop band ‘Stray Kids: The Dominate Experience’ (692.249 euro), seguono in tenitura ‘Marty Supreme’ (4.118.128 euro) e ‘Buen camino’ (75.743.309 euro), mentre la settima è appannaggio di ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ di Chloé Zhao, che esordisce con 595.926 euro. 

Ottavo Paolo Sorrentino con ‘La Grazia’ (6.815.878 euro), nono il debuttante ‘Anaconda’ (294.926 euro), il fanalino di coda è ‘Sentimental Value’ di Joachim Trier con 256.635 euro nel weekend e complessivi 1.211.273 euro. 

spettacoli

