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Bresh, arriva la deluxe edition: ‘Mediterraneo – Dopo il mare’: il repack in arrivo il 5 giugno

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – A un anno di distanza dall’uscita di ‘Mediterraneo’, album di Bresh certificato disco di platino, venerdì 5 giugno arriva in digitale ‘Mediterraneo – Dopo il mare’, la deluxe edition, che oltre alle 16 tracce del progetto originale, tra gli altri inediti contiene anche il nuovo singolo attualmente in radio ‘Da Dio’, e i brani ‘Introvabile’ e ‘Serenamente’ con Juli. 

Dal momento della sua uscita, ‘Mediterraneo’ è sempre rimasto nella classifica degli album più venduti della settimana. Il nuovo singolo ‘Da Dio’, prodotto da Shune, arriva dopo il precedente ‘Introvabile’ (prodotto da Shune, Rocco Biazzi, Juli) e racconta di quanto a volte la vita sia capace di sorprendere quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. E così, l’unica cosa da fare diventa arrendersi e lasciarsi trasportare dal caos e dagli imprevisti che capitano lungo il cammino.  

Dopo il successo delle 3 date in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona, Bresh sarà impegnato a luglio in 4 appuntamenti sold out di ‘Mare Nostrum’ al Porto Antico di Genova, quattro imperdibili live che lo vedranno tornare a esibirsi dal vivo nella propria città. E dopo gli appuntamenti a Genova, Bresh sarà in concerto anche con un’unica data a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il 10 luglio. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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