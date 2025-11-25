11 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Brigitte Bardot resta ricoverata in ospedale, apprensione dei fan per la dive 91enne

(Adnkronos) – Brigitte Bardot, 91 anni, resta ricoverata in ospedale a Tolone per problemi di salute. La notizia del secondo ricovero della diva francese si è appresa ieri ma come riportato dalla stampa locale della Provenza, l’attrice resta sotto osservazione medica da ormai 10 giorni tenendo fan ed estimatori in apprensione per la sua salute. 

Già lo scorso ottobre, Bardot aveva dovuto lasciare la sua residenza di Saint-Tropez per ricevere cure nello stesso ospedale. All’epoca, l’attrice aveva subito “un intervento chirurgico legato a una malattia seria”, tornando a casa dopo due settimane. In precedenza, erano circolate sui social notizie infondate sul suo decesso. La stessa Bardot aveva smentito categoricamente, dichiarando su X: “Sto bene. Non so chi abbia inventato questa ‘fake news’ sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di ritirarmi”. 

Lo scorso 1° ottobre l’attrice ha pubblicato il suo libro “Mon BBcédaire”, edito da Fayard, nel quale si racconta senza filtri, esprimendo il suo punto di vista sulla società contemporanea e sulla situazione della Francia. 

