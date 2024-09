BSMT, parte la terza stagione. Gazzoli: “Primo ospite Stefano De Martino con un lato mai visto prima”

(Adnkronos) – Dopo la pausa estiva, ‘Passa dal BSMT’ torna oggi, 23 settembre, con la terza stagione. E il primo ospite del podcast di Gianluca Gazzoli è uno dei personaggi dello spettacolo italiano più chiacchierati del momento: Stefano De Martino, fresco del debutto come conduttore di ‘Affari Tuoi’. “Non vedevo l’ora di ripartire e questa è una puntata a cui tenevo molto”, ha dichiarato il creatore del podcast ad Adnkronos. “Quando io e Stefano De Martino ci siamo conosciuti ho sentito subito una bella energia e un’affinità, vedevo dei punti in comune su ciò che stiamo vivendo. Da tempo volevo fare una puntata con lui e ora, visto ciò che gli sta accadendo a livello professionale, era il momento perfetto”. Con ‘BSMT’ GianlucaGazzoli ha dimostrato di riuscire a tirare fuori sempre storie interessanti e riflessioni nuove, anche se a essere intervistati sono personaggi estremamente noti: Stefano De Martino non sarà meno. “Sarà sorprendente perché mostra un lato nuovo di sè”, ha detto Gazzoli. Ma oltre all’inaspettato, non manca il tema più chiacchierato di queste settimane, il game show di Rai 1. “Mi erano state proposte anche altre cose nel corso del tempo – è un estratto della puntata del podcast che vede ospite De Martino – però anche se erano di prestigio non risuonavano con me […] I risultati sono molto incoraggianti, è un programma con uno zoccolo duro a prescindere da chi lo conduce, però anche io ci metto del mio e poteva andare peggio! Sul quotidiano c’è un’affezione familiare, si crea una sorta di riconoscimento di quel tono voce, quel volto. Andare in onda tutti i giorni crea un’abitudine forte che è difficile da cambiare”. Gli altri nomi, dopo Stefano De Martino, sono per ora top secret. “Abbiamo abituato il pubblico ad aspettarsi qualcosa di speciale in tutte le puntate, non solo per i nomi forti ma proprio per i contenuti trattati. Questa visione prosegue nella nuova stagione, cercando di alzare anche di più il livello”, ha dichiarato Gazzoli. Sicuramente ci si potranno aspettare “grandi nomi che non si trovano in altri contesti, ma anche personaggi non conosciuti fuori dai loro ambienti, come grandi imprenditori, grandi figure che faremo scoprire noi al pubblico”. “Alcune puntate del passato – ha detto – hanno dimostrato che il pubblico si fida di me e del format e quindi anche se non conoscono la persona che se si è seduta lì nel ‘basement’ la vogliono ascoltare”. L’obiettivo del conduttore poi è sempre quello “di unire mondi diversi e intercettare generazioni diverse”. Dal suo primo episodio ad aprile 2022, oltre 200 nomi italiani e internazionali dello spettacolo, dello sport, della cultura sono passati dall’headquarter di Gianluca Gazzoli: da Matt Damon a Laura Pausini, da Giorgia a Mika, da Ben Affleck a Salmo, da Amadeus a Valentino Rossi e poi Jared Leto, Daria Bignardi, Cesare Cremonini. “In alcuni casi sono nate delle amicizie, come dall’incontro con Alessandro Borghi, – ha ricordato Gazzoli – tra le puntate più speciali per me sicuramente quelle con Paolo Bonolis e Roberto Saviano”. Tra i tantissimi ospiti del passato anche Tony Effe, protagonista in questi giorni del dissing con Fedez. “È uno scambio – ha detto Gazzoli all’Adnkronos – che sto osservando da spettatore e devo dire che è interessante vedere chi scrive cosa. Nel mio incontro con Tony Effe ho imparato a conoscerlo un po’ meglio e capire perché tutti gli vogliono bene”. (di Corinna Spirito) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)