Bulgari Hotel Roma miglior albergo del mondo, Santanchè: “Italia non finisce di eccellere”

(Adnkronos) – Il miglior albergo del mondo è italiano, è il Bulgari Hotel Roma. "L'Italia non finisce di eccellere – scrive la ministra del Turismo Daniela Santanchè in un post su 'X' – Ora anche il miglior albergo del mondo è italiano. È a Roma e non poteva essere altrimenti". "Siamo orgogliosi che il Bulgari Roma sia stato premiato da 'Virtuoso Travel' come il miglior hotel del 2024 – dichiara Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – I miei complimenti a tutto lo staff e alla proprietà. La partnership tra Roma e Bulgari è preziosa e vincente: dopo la creazione della Fondazione e la splendida sfilata alle Terme di Diocleziano, stiamo lavorando anche per altre grandi iniziative per il futuro". "Il primo posto in classifica dell'hotel Bulgari della nostra città è un ottimo riconoscimento anche per la Capitale, dove sta avvenendo una rivoluzione nel settore lusso: nel 2022 Roma aveva un terzo dei posti letto in alberghi 5 stelle lusso di Milano, tra 3 anni invece avrà il 30% in più. Inoltre Roma nel 2023 è la città che è cresciuta di più a livello turistico (+45,2%) in Europa sul 2022. E nel 2024 i numeri saranno ancora migliori", conclude Onorato.