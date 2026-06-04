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Buonfiglio: “Il Coni è orgoglioso del premio Fair Play Menarini”

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(Adnkronos) – “Trent’anni vogliono dire tanto, vuol dire una storia, vuol dire che si è costruito un percorso di certezze, vuol dire che si sono premiati tanti campioni e oggi si premiano tre giovannissimi per il loro comportamento. Il fair play è la sintesi di tanti valori, tra cui etica e rispetto. Il Coni sarà sempre fiero e orgoglioso di portare avanti questo premio”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.  

“Non è un miracolo ospitare le Olimpiadi, così come non un sono miracolo i risultati del tennis, del volley e degli altri sport, solo il calcio non ci è riuscito perché ha la presunzione di vivere nel passato. “Oggi dobbiamo allenarci tanto, sia con la tecnica che con la preparazione fisica -sottolinea il presidente del Coni-. Noi siamo ben preparati, qualche medaglia l’abbiamo persa ma a Milano-Cortina siamo arrivati a conquistare 30 medaglie, nonostante la pressione di giocare in casa. Tutto il sistema e la filiera delle federazioni hanno funzionato”. 

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