Bus e metro Roma, abbonamento a 50 euro per under 19 anche nel 2024: come richiederlo

(Adnkronos) – Anche per il 2024, gli Under 19 residenti a Roma possono acquistare un abbonamento annuale al trasporto pubblico al costo di 50 euro per usare tutti i mezzi pubblici della Capitale. L’egevolazione, entrata in vigore il 7 settembre dello scorso anno, consente ai giovani tra gli 11 e i 19 anni di acquistare un nuovo abbonamento valido per 365 giorni su tutti i mezzi di trasporto pubblico di Roma: autobus, metropolitane, tram di Atac, mezzi di Roma Tpl, treni regionali e mezzi Cotral. I ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni. I due requisiti per accedere a questo servizio sono: – la residenza a Roma- un’età inferiore ai 19 anni.

Non ci sono vincoli di reddito. Si può accedere all’agevolazione tramite il sito MyAtac, effettuando la registrazione. Se ha meno di 18 anni la registrazione deve essere effettuata da uno dei genitori/tutori.

Se si è in possesso di una Metrebus Card Personalizzata: accedi a MyAtac, vai alla sezione ‘Roma Under 19’ e compila il form, allegando il tuo documento ed esegui la transazione di 50 euro. Avrai caricato sulla tua Metrebus Card l’abbonamento annuale Roma valido 12 mesi dalla data di emissione;

Se non sei in possesso di una Metrebus Card Personalizzata: per accelerare i tempi di rilascio, accedi a MyAtac ed esegui la pre-registrazione nella sezione ‘Roma Under 19’, compilando il form e allegando il tuo documento. si riceverà una ricevuta di conferma da stampare e portare in biglietteria (le biglietterie Spagna e P.zza dei Cinquecento non sono abilitate al rilascio dell’Under-19) unitamente al documento di identità o fototessera. Contestualmente alla prima emissione della Metrebus Card si dovrà effettuare il pagamento di 50 euro per caricare l’abbonamento annuale Metrebus Roma, valido 12 mesi dalla data di emissione. Per rinnovare l’abbonamento non è necessario recarsi in biglietteria, la procedura è esclusivamente on line. Basterà seguire le istruzioni nella sezione ‘Come rinnovarlo’.

Per rinnovare l'abbonamento under 19: accedi a MyAtac, vai alla sezione 'Roma Under 19' e compila il form, allegando il tuo documento; dopo un controllo automatizzato dei dati forniti si potrà eseguire la transazione di 50 euro per la rinnovo del precedente abbonamento under 19. In questo modo si caricherà sulla tua Metrebus Card l'abbonamento annuale Roma valido 12 mesi dalla data di emissione; la decorrenza dell'abbonamento rinnovato sarà consecutiva alla scadenza del precedente abbonamento, mentre nel caso di Card con abbonamento già scaduto, la decorrenza inizierà il giorno dell'avvenuto rinnovo online. Ai fini dell'utilizzo dell'abbonamento ricaricato, sarà necessario procedere all'attivazione dello stesso presso le apparecchiature di front end presenti nelle stazioni metropolitane quali validatori, macchine self-service emettitrici di titoli di viaggio e colonnine Filavia.