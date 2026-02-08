10.1 C
Cabal si scontra con Gila, Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol: proteste in Juventus-Lazio

REDAZIONE
(Adnkronos) – Proteste in Juventus-Lazio. Oggi, domenica 8 febbraio, nel big match dell’Allianz Stadium, valido per la 24esima giornata di Serie A, la squadra di Spalletti ha reclamato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, per un contatto in area tra Juan Cabal e Mario Gila. Succede tutto al 27′ del primo tempo: al termine di una bella azione personale, Cabal salta un avversario ed entra in area, ma viene steso dall’intervento del difensore biancoceleste, rimanendo a terra dolorante. 

Le immagini mostrano come il colombiano abbia provato a saltare lo spagnolo spostandosi il pallone, ma, continuando la sua corsa, si sia scontrato proprio con Gila, che già in scivolata finisce per colpire l’avversario negandogli, di fatto, la possibilità di arrivare in porta. Il gioco poi prosegue con il pallone che arriva a Koopmeiners, che calcia da fuori e segna, ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco di Thuram, giudicata attiva in quanto ostruisce la visuale di Provedel. 

Le proteste bianconere proseguono, con i giocatori, e Spalletti in panchina, che circondano l’arbitro chiedendo l’intervento del Var. Il direttore di gara Guida però, dopo pochi secondi, conferma la sua decisione e fa riprendere il gioco. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

