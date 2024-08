Caldo record, oggi 2 città da bollino rosso: domani saranno 8

(Adnkronos) –

Fine settimana rovente in Italia. Dopo la tregua dei giorni scorsi, senza città da allerta massima, torna da oggi la grande la grande afa soprattutto al Centro-Sud. Ma è da domani che le temperature torride si faranno sentire in maniera più diffusa. Nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, sui 27 capoluoghi monitorati venerdì 9 agosto sono 8 a essere contrassegnati dal bollino rosso (livello di rischio 3, il più alto): a Roma e Perugia, in rosso già da oggi, giovedì 8 agosto, si aggiungeranno domani Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo e Rieti. Sempre il 9 agosto, cinque città avranno bollino arancione (rischio 2): Bolzano, Firenze, Genova, Napoli e Viterbo. In verde (rischio 0) solo Cagliari, bollino giallo (rischio 1) negli altri capoluoghi. Oggi l’allerta 2 interesserà 7 città (Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo e Rieti). Le ondate di calore possono essere pericolose per la salute, soprattutto per le persone anziane, i bambini e le persone con problemi di salute cronici. È importante seguire i consigli delle autorità sanitarie per proteggersi dal caldo, come bere molta acqua, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e indossare abiti leggeri e traspiranti. In caso di sintomi come febbre alta, mal di testa, nausea o vomito, è importante consultare immediatamente un medico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)